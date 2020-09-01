شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار صرف وبيع السلع التموينية بالمحافظات اعتبارًا من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصرى اليوم» على قائمة صرف السلع التموينية إلى التجار التموينيين في المحافظات وسعر البيع النهائى للمستهلك، والتى تتضمن عددًا من السلع التموينية أهمها الزيت والسكر والعدس والسمن والمكرونة والدقيق ومساحيق الغسيل والمقرر تطبيقها اعتباراً من اليوم أول سبتمبر. وتتضمن القائمة صرف السلع للتاجر وهامش ربحه، وأخيرًا سعر البيع للمستهلك. الدكتور على المصيلحي وزير التموين خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية - صورة أرشيفية قائمة أسعار صرف وبيع السلع التموينية للتاجر والمستهلك بالمحافظات إعتبارًا من 1/9 الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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