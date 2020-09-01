شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة الثقافية» تستأنف العمل بعد التوقف بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاود السياحة الثقافية، الثلاثاء، نشاطها من جديد، في ظل الضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار، وتتمثل الضوابط فيما يلي:

التزام الأنشطة السياحية بكافة أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

التزام وسائل النقل السياحي (الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية «الجولف») بنسبة إشغال 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس، والسيارات الكهربائية، والالتزام بعدد 2 راكب بحد أقصى في الليموزين.

التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة وسائل النقل السياحي طوال الوقت أثناء الرحلة.

توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية (المفتوحة للزيارة) لاستقبال السائحين والمصريين اعتبارا من 1 سبتمبر 2020.

تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يومياً قبل فتحها للزيارة.

الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية 25 فرداً أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين، والمرافقين للسائحين، والسائقين.

قياس درجة حرارة العاملين يوميا، والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة.

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الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة)، بحيث يكون المسموح به 100 زائر في الساعة داخل المتحف، باستثناء المتحف المصري في التحرير يكون العدد 200 زائر.

يسمح بتواجد من 10 إلى 15 زائرا أثناء زيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل، حسب المساحة.

التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فردا، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد للموقع الأثري أو المتحف الواحد.

لا يسمح بتنظيم أي رحلات للفنادق العائمة «النيلية» قبل بداية أكتوبر 2020.