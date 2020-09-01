شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: مصر ثالث مقصد سياحي للتشيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع الجانب التشيكي سبل دفع حركة السياحة علي طاولة اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي.

وخلال هذه الاجتماعات تم مناقشة العديد من الموضوعات والنقاط والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر من التشيك، حيث أن المقصد السياحي المصري يقع في المرتبة الثالثة بالنسبة للسائح التشيكي بعد كرواتيا واليونان، وقد جاء إلى مصر عام 2019 حوالي 300 ألف سائح تشيكي، زاروا فيها محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

واستعرض العناني الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية مع استئناف حركة السياحة الخارجية الوافدة إليها، حفاظا على كل السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وأشاد الجانب التشيكى بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاستئناف حركة السياحة الخارجية، موضحين أن الشعب التشيكى لديه اهتماما وشغف بالشواطئ المصرية.