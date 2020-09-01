شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يبحث مع رئيس وزراء التشيك تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الرسمية للعاصمة التشيكية براج لافتتاح معرض «كنوز الشمس»، عددا من الاجتماعات المهنية الهامة مع أندريه بابيش، رئيس الوزراء التشيكي، ووزير الصحة، ووزيرة التنمية الإقليمية المسؤولة عن ملف السياحة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.
حضر هذه الاجتماعات السفير سعيد هندام، سفير مصر ببراج، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية.
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