شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أديرة تستقبل الزائرين اليوم بعدد 5 سيارات ملاكى.. بعد سماح البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أديرة الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، ودير الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، ودير الشهيد مار بقطر بن رومانوس بالخطاطبة، عن بدء استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي فقط، وفى حدود 5 سيارات يوميا، بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الأنبا ساويرس، الأسقف العام المشرف على هذه الأديرة فى بيان: "يعتذر الدير عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، إضافة إلى الامتناع عن المجىء للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيفا فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أى أعراض تنفسية بأى شكل من الأشكال".

ويأتى قرار الأنبا ساويرس، الأسقف العام المشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج، والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بإعادة فتح الأديرة للزائرين، بعد لقائه أمس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لعرض خطة فتح الأديرة، التي سمح بها البابا.

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وفى 20 نوفمبر العام الماضى تم استقبال الأنبا ساويرس الأسقف العام بدير القديس مار بقطر بالخطاطبة عقب تكليف قداسة البابا له بالإشراف على هذا الدير، إلى جانب إشرافه على ديري القديس الأنبا موسى بالعلمين والأنبا توماس الخطاطبة.

وشارك في الاستقبال عدد من أساقفة الكنيسة، وهم الأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر والأنبا ثيئودسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

وقد تم رسامة الأنبا ساويرس أسقفًا عامًا في شهر نوفمبر 2018 من ، للإشراف على الأديرة الجديدة التي تحتاج إلى إشراف.