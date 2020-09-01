​​بعد 5 أشهر إغلاق.. إعادة فتح 29 متحفًا أمام الجمهور بداية من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تستعد وزارة السياحة والآثار، لإعادة فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية، مرة أخرى أمام الجمهور، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما إغلاقها لأكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إعادة افتتاح باقي المتاحف والمواقع الأثرية، أمر جيد ولن يكون عقبة أمام الوزارة، نظرًا لافتتاح عددٍ من المتاحف الكبيرة خلال الفترة الماضية.

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وأضاف عثمان: "سنستعيد غدًا جميع المتاحف والمناطق الأثرية بعد فترة الإغلاق الماضية"، مؤكدًا أن إعادة الفتح سيكون وفق ضوابط احترازية صارمة مثل تلك المتخذة في المواقع التي تم افتتاحها قبل ذلك.

وأوضح عثمان: "من أهم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها هي ارتداء الكمامة لجميع الزوار، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، ومتابعة عدم التكدس في بعض قاعات المتاحف"، مشيرًا إلى أنه تم وضع علامات إرشادية داخل المتاحف، حرصًا على صحة المواطنين ومنعًا لانتقال العدوى.

وتابع عثمان: "سيبلغ إجمالي عدد المتحف التي سيتم افتتاحها اعتبارًا من اليوم 17 متحفًا، بالإضافة إلى 12 تم إعادة افتتاحهم خلال الأشهر الماضية، ليصل إجمالي عدد المتحف المفتوحة إلى 29 متحفًا.​