شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للتنسيق (رابط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت المرحلة الثانية للتنسيق عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الثلاثاء، وتستمر حتى السبت المقبل. ويبلغ عدد الطلاب في تلك المرحلة 254 ألفا منهم 194 ألفا بالشعبة العلمية بحد أدنى 317.5 درجه و60 ألفا بالشعبة الأدبية بحد أدنى 287 درجة. ويمكن للطلاب التقدم من خلال الرابط التالي «https://tansik.egypt.gov.eg/application/». وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي، نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، وأعلن وجود أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية القسم العلمى «علوم ورياضيات» بكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والفنون التطبيقية والفنون الجميلة، كما توجد أماكن محدودة بكليات الهندسة لطلاب الرياضيات فقط، كما يتبقى أماكن في كليات التربية والحقوق والآداب والطب البيطري والعلوم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للتنسيق (رابط التقديم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.