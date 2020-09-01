شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "ميدان الشهداء" بعد حكم المشدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد حكم المشدد لـ 8 متهمين، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ "17 إبريل 2016"، يشير لتاريخ لحكم المشدد من محكمة الموضوع الأولى على المتهمين

2 ـ "7 يوليو 2019"، يشير لتاريخ قبول طعن المتهمين

3 ـ "22 ديسمبر 2019"، يشير لأولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 5 إرهاب

4 ـ "10 فبراير 2020"، النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال مرافعتها

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5 ـ "24 يونيو 2020"، يشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم

6 ـ "25 أغسطس 2020"، الجنايات تقضى بالمشدد 10 سنوات على المتهمين

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.