شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم حزمة توصيات لمزارعى القصب لزيادة إنتاج السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من التوصيات التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر سبتمبر لزيادة الإنتاج من السكر. وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتى:

- البدء فى فج وزراعة مرتب الغرس الخريفى ولا بد أن تكون التقاوى سبق فرزها ومن عمر الغرس أو الخلفة الأولى فقط، وأن تكون بنفس الشروط الواردة فى مرتب الغرس الربيعى السابق الإشارة إليها.

- استمرار عملية تربيط المساحات المحتمل رقادها وتحتاج هذه العملية إلى زيادة الوعى الإرشادى للاهتمام بها لما لها من فوائد عديدة على المحصول والسكر.

- القضاء على ظاهرة توريق أو تطويش المحصول لما لهما من آثار ضارة على السكر والمحصول.

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- مراقبة عملية الرى وشدة إحكامها حتى لا تساعد فى عملية رقاد المحصول وتجنب الرى وقت هبوب الرياح.

- استمرار فحص الحقول والإبلاغ عن أى إصابات حشرية أو مرضية وسرعة مكافحتها أولاً بأول.

وكان الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، قال إن المساحات الحالية لمحصول قصب السكر تبلغ 350 ألف فدان، وبنجر السكر 600 ألف فدان، والإنتاج الكلى 2.5 مليون طن سكر، والاستهلاك 3.2 مليون طن وتبلغ الفجوة 700 ألف طن.

وأضاف رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات ”الخليج 365”، أنه يتوقع زيادة فى انتاج السكر العام المقبل الى 100 ألف طن، مضيفا أن حوالى 1.6 إلى 1.7 مليون طن من الإنتاج المحلى سيكون من البنجر و900 ألف طن من قصب السكر، مشددا على تدعيم مزارعى القصب بالخدمات المجانية بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الانتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.