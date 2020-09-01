شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد غدا مؤتمرا حول إرشادات العودة المأمونة للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء عن طريق الفيديو حول مستجدات جائحة كورونا، كما يتضمن المؤتمر إرشادات حول العودة المأمونة للمدارس في ظل تزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 في الإقليم. ويتحدث في المؤتمر د. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ود. عبد الناصر أبو بكر، رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أن 90% من دول العالم تعرضت لاضطرابات في الخدمات الصحية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أبلغت عن أكبر الصعوبات، وأوضحت المنظمة - في تقرير أصدرته أمس الاثنين بجنيف، استنادا إلى تقارير من 105 دول حول العالم للفترة من مارس إلى يونيو 2020 - أن معظم البلدان أبلغت عن تعليق العديد من الخدمات الروتينية والاختيارية، بينما شهدت الرعاية الحرجة، مثل فحص السرطان وعلاجه وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، انقطاعات عالية الخطورة فى البلدان منخفضة الدخل.

وقال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام للمنظمة: "إن هذا المسح الإرشادى يسلط الضوء على الثغرات الموجودة في الأنظمة الصحية، كما يعمل على توجيه الاستراتيجيات الجديدة لتحسين توفير الرعاية الصحية أثناء الوباء وما بعده"، مؤكدا أن هذا الوضع هو درس لجميع البلدان أن الصحة ليست معادلة إما أو، وأنه يجب أن يكون الاستعداد أفضل لحالات الطوارئ، وان يستمر الاستثمار في النظم الصحية التي تستجيب بشكل كامل لاحتياجات الناس طوال العمر.

وأشار التقرير إلى أن البلدان شهدت في المتوسط اضطرابات في 50% من مجموعة مكونة من 25 خدمة تتبع حيث تضمنت المناطق التى تم الابلاغ عنها بشكل متكرر التحصين الروتيني، وجاءت الاضطرابات في خدمات التوعية بنسبة 70%، والخدمات المرتكزة على المرافق 61%، وتشخيص الأمراض غير المعدية وعلاجها 69%، وتنظيم الأسرة ومنع الحمل 68%، وعلاج الأمراض العقلية 61%، وتشخيص وعلاج السرطان 55%.