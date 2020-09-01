محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، ندوة للرأي بعنوان "الأمل حياة".
وذكرت الوزارة، في بيان إعلامي لها، أن الندوة تأتي في إطار ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.
وأضافت أن الندوة يشارك فيها كل من الدكتور علي الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، والدكتور عيد علي خليفة مدير عام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة مشتركة لـ"الأوقاف" و"الأعلى للإعلام" لتجديد الخطاب الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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