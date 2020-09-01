اليوم.. بدء تنفيذ 3 إجراءات جديدة بشأن التعايش مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعود 3 أنشطة للعمل مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

في التقرير التالي يستعرض "الخليج 365" هذه الأنشطة، التي تعود للعمل وفق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة..

المطارات

اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الموافق أول سبتمبر، سيتم تطبيق الاختبار الخاص بتحليل "PCR" على جميع القادمين من الخارج قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة القادمة لمصر وقبل 72 ساعة من الوصول للأراضي المصرية للقادمين برًا أو بحرًا.

ويستني القرار الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات.

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السياحة الثقافية

اعتبارًا من اليوم أول سبتمبر، سيتم السماح بالأنشطة السياحية الثقافية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

والسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات، التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد العدد عن 50%، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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الشواطئ

يستمر قرار الحكومة بإغلاق الشواطئ العامة، أمام الجمهور، الصادر في أبريل الماضي، بالإضافة إلى منع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الإغلاق الكامل للشواطئ.

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من ناحية أخرى، تفتح الأديرة اليوم الثلاثاء، أبوابها لاستقبال الزوار، بالسيارات الملاكي فقط، وبشروط.

وقالت مختلف الأديرة المصرية، إنها مستعدة لعودة الفتح مجددًا واستقبال الزوار بدء من اليوم الموافق أول سبتمبر، بعد إغلاقها أمام الزوار طوال فترة "كورونا" ولمدة تجاوزت 5 أشهر متواصلة وإلغاء رحلات الخلوات بها.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم "السريان"، أحد أديرة وادي النطرون في صحراء البحيرة، استقبال الزائرين من الأقباط بدءًا من أول سبتمبر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي أقرتها الدولة في خطتها لمواجهة فيروس كورونا.

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