إزالة مبنى 5 أدوار في البحيرة والقبض على المقاول وإحالته للنيابة العسكرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود، برئاسة محمد كجك، رئيس المدينة، بحملة إزالة لمبنى غير مرخص مكون من 5 أدوار فى مدينة إيتاى البارود، والذى لم يتقدم مالكه بطلب للتصالح وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

إزالة مبنى 5 أدوار فى البحيرة والقبض على المقاول وإحالته إلى النيابة العسكرية

وتمكنت الحملة التى تمت بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود وقوات مركز الشرطة من القبض على المقاول أثناء تنفيذ عملية الإزالة وإحالته إلى النيابة العسكرية.

إزالة مبنى 5 أدوار فى البحيرة والقبض على المقاول وإحالته إلى النيابة العسكرية

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لا تهاون فى تنفيذ القانون، واستعادة حق الدولة كاملاً تماشيًا مه الإصلاح الشامل الذى تشهده مصر فى شتى المجالات بالتزامن مع الانجازات والنهضة الخضارية والتنموية التى يقودها الرئيس السيسى فى مختلف القطاعات من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين.

إزالة مبنى 5 أدوار فى البحيرة والقبض على المقاول وإحالته إلى النيابة العسكرية

وأكد محافظ البحيرة على أهمية الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين أوضاع المبانى المخالفة وفقاً لقواعد القانون مع الاهتمام بالحفاظ علي الشكل والتصميم الحضاري والجمالي فى المدن والقرى.

إزالة مبنى 5 أدوار فى البحيرة والقبض على المقاول وإحالته إلى النيابة العسكرية

إزالة مبنى 5 أدوار فى البحيرة والقبض على المقاول وإحالته إلى النيابة العسكرية

إزالة مبنى 5 أدوار فى البحيرة والقبض على المقاول وإحالته إلى النيابة العسكرية