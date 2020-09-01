شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس تزيل 24 حالة تعدي علي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قادت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، حملة موسعة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة. تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 24 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالى مساحة 6 أفدنة بقرى الجزيرة الخضراء والبصراط. إزاله إزاله إزاله الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة مطوبس تزيل 24 حالة تعدي علي أملاك الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.