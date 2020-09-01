شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 87 مخالفة تعد واسترداد 100 فدان في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا حملاتها اليومية لإزالة مخالفات التعدي على اراضي الدولة. وتم إزالة 87 مخالفة تعد متنوعة، بينها 46 مخالفة تعد علي الرقعة الزراعية لمساحة 23 قيراطا و16 سهما، ومخالفة تعد على الرقعة الزراعية أملاك الدولة لمساحة 100 فدان، و39 مخالفة تعد بالبناء علي املاك الدولة لمساحة 3199 مترا، ومخالفة بناء لمساحة 317 مترا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 87 مخالفة تعد واسترداد 100 فدان في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.