شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 15 حالة تعد على أرض أملاك دولة ري بمركز السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن محمد السيد عبدالستار، نائب رئيس مركز ومدينة السادات بالمنوفية، الاثنين، حملة لتنفيذ 15 حالة تعد علي أرض أملاك دولة ري بمساحة 1150 متر بكفر داود والطرانة مركز السادات. وأكد عبدالستار أن الحملات مصتمرة بشكل يومى لإزالة كل التعديات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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