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شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 2531 فدانًا مملوكة للدولة من المستثمرين غير الجادين فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، واللجنة المشكلة لاسترداد الأرض المملوكة للدولة بوادى النطرون بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب قطعتى أرض بمنطقة البحر الفارغ، مملوكة للدولة، من المستثمرين غير الجادين، وتبلغ مساحتهما الإجمالية ٢٥٣١ فدانًا.
قامت اللجنة بالحجز الإداري علي المعدات الموجوده بقطعتى الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات مكتوب عليها «أرض مستردة أملاك دولة».
وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة حريصة على التعامل بحزم مع كل أشكال التعديات على الأرض المملوكة للدولة، وسحب الأرض من المستثمرين غير الجادين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك ردعًا للمخالفين، ولاسترداد حق الدولة كاملاً.
وشدد محافظ البحيرة على استمرار حملات استعادة حق الدولة والشعب كاملاً، والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية، للحفاظ على وحق الأجيال القادمة.
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