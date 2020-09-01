شكرا لقرائتكم خبر عن وشهد شاهد من أهلها .. الإخوان يفضحون أبواق الجماعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر تضرب الأزمات قنوات الإخوان الإرهابية المطلة علينا من دول معادية لمصر أبرزهم قطر، ويوجه إعلام الإخوان أزمات شغلت الأحاديث الجانبية للعاملين فى قناة الشرق الإخوانية، الأمر الذى أدى إلى اعترافات خرجت من مذيعين إخوان يؤكدون فشل تلك الأبواق الإخوانية، فضلا عن حالة السفه والسخرية التى تنتاب العاملين بتلك القنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وشهد شاهد من أهلها .. الإخوان يفضحون أبواق الجماعة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.