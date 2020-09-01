شكرا لقرائتكم خبر عن التعدى على الأراضى الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائى.. أستاذ اقتصاد زراعى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن التعديات على الاراضى الزراعية تمثل أزمة كبرى على الدولة المصرية، لافتا إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة في التعديات على الأراضى الزراعية وهو ما قلص مساحة الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن سكان الريف خلال الفترة الراهنة يمثلون 56 مليون نسمة، وفى عام 2030 سيمثلون 72 مليون نسمة، وبالتالي إذا استمر معدل التعديات على الأراضى الزراعية سيهدد الأمن الغذائي المصرى.

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إى أنه حال استمرار التعديات على الأراضى الزراعية ستتصاعد الحمولة الفدانية حيث سيكون هناك 12 شخص لكل فدان، لافتا إلى أن هناك 6 مليون فدان منهم 700 الف فدان تم التعدى عليهم خلال الفترة الماضية، موضحا ضرورة منع مد أي خدمات للمبانى المخالفة.