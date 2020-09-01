محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: أثارت واقعة اعتداء مستشارة بالنيابة الإدارية على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة جدلًا خلال الساعات الماضية. وزادت حالة الجدل منذ تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل وحتى إصدار النيابة قرارها بإخلاء سبيلها بكفالة 2000 جنيه. استمعت نيابة النزهة، اليوم الاثنين، لأقوال المقدم وليد عسل، ضابط محكمة مصر الجديدة في واقعة الاعتداء عليه من قِبل المستشارة بهيئة النيابة الإدارية نهى الإمام السيد. وخلال الفيديو جراف التالي ننشر تفاصيل الواقعة:

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كانت هذه تفاصيل خبر "خلعت كتافته".. تفاصيل واقعة مستشارة النيابة الإدارية وضابط محكمة مصر الجديدة "فيديو جراف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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