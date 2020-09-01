7 متهمين جدد.. إلى أين وصلت قضية "جريمة فيرمونت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

لاتزال عملية ملاحقة المتهمين بقضية "جريمة فيرمنت" مستمرة حتى الآن، وذلك بعدما بدأت النيابة العامة في 5 أغسطس الجاري، التحقيق بواقعة اعتداء بعض الأشخاص جنسيًا على فتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة.

دور النيابة العامة بدأ عقب تلقيها أوائل الشهر الجاري كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة، الأمر الذي تلاه بدء التحقيقات في ملابسات القضية.

تفاصيل الجريمة

أواخر يوليو الماضي، تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستجرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم قاموا بتصوير أنفسهم خلال الاعتداء عليها بالإضافة لحفرهم أحرف أسماءهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

الفندق يرد

إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي أعلنت أن الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

أضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه على "تويتر" أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.

المجلس القومي

بدوره، أكد المجلس القومي للمرأة أنه يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم، ويهيب المجلس بمن تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى " 15115".

ولجأت المجني عليها إلى المجلس القومي للمرأة الذي سجّل شكواها ثم أحالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين

في ثاني البيانات الصادرة بشأن القضية، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت) عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم. وقالت النيابة إن القرار بعد إجراءها تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود.

هروب 7 متهمين إلى الخارج

في 26 أغسطس، أعلنت النيابة العامة في بيانها الثالث عن هروب 7 متهمين في القضية إلى الخارج، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة.

Advertisements

ضبط أول متهم

في 27 أغسطس الجاري، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة فيرمونت، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

ضبط 3 متهمين في لبنان

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، أنها ألقت القبض على 3 مطلوبين بجريمة فيرمونت بطلب من مكتب الإنتربول في مصر.

وذكرت السلطات الأمنية اللبنانية أنه ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متّهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم –مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.

حبس متهم ثان بجريمة فيرمونت

وأمرت النيابة العامة أمس الأحد، بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري. للتفاصيل اضغط هنا.

بحث إجراءات تسلم مطلوبي "فيرمونت" من لبنان

تبحث أجهزة الأمن في مصر إجراءات تسلُّم 3 مطلوبين مصريين في "جريمة الفيرمونت" من السلطات اللبنانية بعد فرارهم إلى بيروت.

حبس ابنة فنانة شهيرة

مساء اليوم، أمرت النيابة العامة، بحبس "أحمد. ا"، وابنة فنانة شهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية جريمة فيرمونت.

حبس 3 متهمين وإخلاء سبيل 4 آخرين

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).

وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.