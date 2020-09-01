بينها "تحليل مخدرات".. 3 قرارات للنيابة بشأن 7 متهمين جدد بقضية "فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بعرض 7 متهمين بوقائع متعلقة بجريمة "فيرمونت" على "الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية" بـ"مصلحة الطب الشرعي"؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الإثنين، أن النائب العام أمر بتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت النيابة العامة هواتف ضُبطت بحوزة المتهمين إلى "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بـ"وزارة الداخلية" لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبعد انتهاء التحقيق معهم اليوم، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).