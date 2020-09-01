"تعدي مستشارة بالنيابة الإدارية على ضابط شرطة وحبس متهمين بقضية فيرمونت".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

حبس ابنة فنانة شهيرة ومتهم آخر في جريمة فندق "فيرمونت"

أمرت النيابة العامة، بحبس "أحمد. ا"، وابنة فنانة شهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية جريمة فيرمونت.

مستشارة النيابة الإدارية بالتحقيقات: حضرت للمحكمة للشكوى من فقدان مبلغ مالي في البنك

قالت المستشارة نهى الإمام، المتهمة بالتعدي على ضابط بمحكمة مصر الجديدة، إنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع.

مصدر أمني: قطاع التفتيش يحقق في اعتداء سيدة على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة

أفاد مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية بقطاع التفتيش فتحت تحقيقات موسعة، فيما تم تداولة بشأن اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

جنح العجوزة: حبس المطرب "إيساف" 6 أشهر بتهمة الاعتداء على أستاذ جامعي

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عمرو مصطفى، اليوم الاثنين، معاقبة الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق، وأستاذ جامعي، وإحداث إصابتهما داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

النيابة الإدارية: المتهمة بالتعدي على الضابط مستشارة بالهيئة ونحقق في الواقعة

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كلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق في واقعة تعدي مستشارة بالنيابة على ضابط بمحكمة مصر الجديدة.

26 أكتوبر.. الحكم على متهم بقضية " أحداث عنف الموسكي"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي"، لجلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم.

رئيس النيابة الإدارية يكلف بسرعة إنجاز التحقيقات في "مخالفات البناء"

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل، ومراعاة ما تقتضيه المادة 175 مكرر من التعليمات العامة بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها إلى المحكمة التأديبية العاجلة.

خدوش بالوجه.. التقرير الطبي للضابط المعتدي عليه في واقعة "سيدة المحكمة"

كشف التقرير الطبي المبدئي، الذي تم إجراءه للمقدم وليد عسل، ضابط محكمة مصر الجديدة في واقعة الاعتداء عليه من قِبل المستشار بهيئة النيابة الإدارية نهى الإمام السيد، عن إصابته بخدوش بالرسغ والساعد الأيمن، ووجود خدش بالوجه (الجهة اليمنى) ولا توجد أي إصابات ظاهرية أخرى، ويحتاج علاج أقل من 21 يوما.

"دي مرات صاحبك".. تفاصيل مقتل مسنة على يد ابنها بعابدين

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة عابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من نجل المجني عليها يفيد بعثوره على جثة والدته مقتولة وبها آثار خنق بالرقبة وكدمات بالرأس، وأفاد بقيام القاتل بسرقة محتويات الشقة.

مراعاة لحالتها النفسية.. النيابة العامة تكشف سبب إخلاء سبيل "سيدة المحكمة"

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل متهمة بالتعدي على ضابط شرطة؛ مراعاة لحالتها الصحية النفسية.