​​الزراعة": ضبط 153 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر.
وبلغ إجمالي المضبوطات 153 طنًا و976 كيلو منها 59 طنًا و723 كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي، و94 طنًا و253 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية.
وأوضح البيان، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه.
وتم تحرير 1210 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
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