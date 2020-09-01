محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف التكفل بجميع مصروفات الطالبة "آية طه حسين" ابنة محافظة البحيرة الملتحقة للعام الدراسي 2020 / 2021م بكلية الطب جامعة الإسكندرية لهذا العام من الموارد الذاتية للوزارة، إكرامًا لتفوقها واستجابة لطلبها تخفيض المصروفات الدراسية.
وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلًا من مدير أوقاف البحيرة محل إقامة الطالبة، ومدير أوقاف الإسكندرية محل دراسة الطالبة، بسرعة التواصل مع الطالبة آية فورًا، لعمل ما يلزم في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلبها تخفيض المصروفات.. الأوقاف تتكفل بالنفقات الدراسية لطالبة بطب الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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