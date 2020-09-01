​عضو بـ"الشيوخ" يثمّن جهود الحكومة في تطبيق استراتيجية مصر الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة المصرية حققت مؤشرات إيجابية في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية الانتقال من الدولة الروتينية القائمة على الأوراق والأحبار، إلى مجتمع رقمي يتعامل بالتكنلووجيا الحديثة في جميع مؤسساته وجهاته وخدماته.

وثمّن الهضيبي، في بيان له، اليوم الاثنين، اتجاه الحكومة في رقمنة الجامعات الحكومية، والتي بدأت بميكنة 27 جامعة، بتكلفة بلغت الـ4 مليارات جنيه، ما يصب في النهاية في تحقيق تطور كبير في منظومة التعليم العالي في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في تحفيز الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة نحو التحول الرقمي، وضرورة التعامل مع المواطن بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن الأزمة تحولت لصالح الحكومة والدولة والمواطن، فالحكومة استفادت بهذا التحول من خلال توفير الوقت والمجهود لتقديم الخدمات للمواطن، والدولة استفادت في صعودها بين مصاف الدول المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأخيرًا المواطن تحقق له الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون أي مغالاة.​