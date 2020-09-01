أخبار مصر | "أسرار الرمال".. زاهي حواس يطلق فيلما للترويج السياحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "أسرار الرمال".. زاهي حواس يطلق فيلما للترويج السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، ووزير الآثار الأسبق، فيلمًا قصيرًا ترويجًا للسياحة المصرية، حيث دعا السائحين من كل أنحاء العالم لزيارة مصر والاستمتاع بأجوائها.

وقال حواس إننا في مصر نتمتع بالحماية ضد فيروس كورونا، حيث وجه رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم وصرامة ودقة.

وأضاف حواس في الفيلم القصير أنك عندما تأتي لمصر ستتمتع بالسير في شوارع القاهرة من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي بالحضارة، كي ترى المومياوات الملكية في مقرها الدائم، كما أنك ستستمتع بزيارة الأهرامات وأبوالهول وتتعرف على الأسرار التي تحملها الرمال.

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