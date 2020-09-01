مصر | حبس أحمد الجنزوري وابنة نهى العمروسي في قضية الفيرمونت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حبس أحمد الجنزوري وابنة نهى العمروسي في قضية الفيرمونت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت النيابة العامة حبس أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفيرومنت.
وتحقق النيابة العامة، في قضية التعدى على فتاة فى فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس متهمين اثنين، وإدراج 7 آخرين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وملاحقتهم دوليا، وذلك بعد تلقيها بلاغا من المجنى عليها، مطلع الشهر الجاري.
وأكدت النيابة العامة في بيان سابق أنها تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي».
وورد إلى النيابة العامة، يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرة سبعة من المتهمين -الصادر أمر من النيابة العامة، بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.