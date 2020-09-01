مصر | حبس أحمد الجنزوري وابنة نهى العمروسي في قضية الفيرمونت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حبس أحمد الجنزوري وابنة نهى العمروسي في قضية الفيرمونت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة حبس أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفيرومنت.

وتحقق النيابة العامة، في قضية التعدى على فتاة فى فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس متهمين اثنين، وإدراج 7 آخرين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وملاحقتهم دوليا، وذلك بعد تلقيها بلاغا من المجنى عليها، مطلع الشهر الجاري.