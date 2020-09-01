شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. انخفاض بدرجات الحرارة وسيول على سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، وسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة (30%) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل إلى حد السيول.

أما بالنسبة للأربعاء والخميس، فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، مع ارتفاع لنسب الرطوبة يعمل على زيادة الأحساس بدرجات الحرارة، وذلك على مدار الثلاث أيام.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الثلاثاء فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32– 26»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41– 27» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (75– 25)، السواحل الشمالية (90– 45)، شمال الصعيد (75– 22)، وجنوب الصعيد (35– 14).

أما بعد غد الأربعاء فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «35– 24»، والوجه البحرى «35– 24»، والسواحل الشمالية الغربية «32– 24»، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39- 28»، وشمال الصعيد «38– 24»، وجنوب الصعيد «41– 28» درجة مئوية.

وتبلغ نسب الرطوبة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «70– 30»، الوجه البحرى «82– 32»، السواحل الشمالية الغربية «88– 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «65– 22»، جنوب الصعيد «30– 14».

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أما الخميس القادم فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «34 – 24»، الوجه البحرى «34 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «43 – 28» درجة مئوية .

وتبلغ نسب الرطوبة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «75– 30»، الوجه البحرى «80– 32»، السواحل الشمالية الغربية «88– 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60– 22»، جنوب الصعيد «30– 14».