شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بالبناء العشوائي مجددًا.. وعقوبات على مخالفي إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتابع تطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

كان محافظ كفرالشيخ واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، شاركوا في مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس، واستعرض المحافظ خلال الاجتماع جهود المحافظة في اعمال الموجة الـ16 لإزالة التعديات، واقبال المواطنين على التصالح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه وجه رؤساء المدن بإجراء جولات تفقدية بالمواقف العامة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وانه وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة موقف مستشفيات الفرز والعزل؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، وانتظام العمل في هذه المستشفيات.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يتابع بصفه يومية وعلى مدار الساعة توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية، ويتلقى تقريراً يوميا عن أعداد المصالحات، مشيراً إلى ان اخر مدة للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: «لن يسمح بوجود تعديات لا على اراضي زر اعية، ولا مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، وأنه وجه بسرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، فالدولة لن نسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية».

وقال محافظ كفرالشيخ: «سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، وسيتم إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية».

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