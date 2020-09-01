شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السماحي مديرًا تنفيذيًا لشؤون مكتب محافظ كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 707 لسنة 2020 بتكليف أحمد جمعة السماحي، السكرتير الخاص للمحافظ، بالعمل مديرا تنفيذيا للإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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