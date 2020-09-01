شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بالانتهاء من الاستعدادات اللازمة لفصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية، على جميع المسؤولين عن كافة القطاعات الخدمية والمرافق بنطاق المحافظة وتوابعها بضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه الامطار والسيول والتعامل مع أي موقف طارىء بشكل فورى، والمضى قدما في مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ في الاعتبار تلافى أية ملاحظات عما حدث في الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم وممثلى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والصرف.

وخلال الاجتماع، وجه نائب المحافظ بضرورة مراجعة ما تم اتخاذه من اجراءات واستعدادات بكافة القطاعات ومتابعة تنفيذ السيناريوهات لإدارة الازمات والطوارىء في حال وقوع أي حدث أو تعرض المحافظة لموجة من موجات الامطار والسيول خلال الفترة القادمة.

ووجه نائب المحافظ بتحديد آليات التعامل معها واختبار كافة المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبلوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية مع الآخذ في الاعتبار ضرورة التعامل بالإستباق مع الحدث وليس رد الفعل.

وشدد نائب المحافظ على الالتزام بالنوبتجيات في العمل بالقطاعات الخدمية خاصة في ايام العطلات والراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مدار ال 24 ساعة وذلك لسرعة التعامل مع أي أحداث متوقعة في أي وقت، مؤكدًا أنه تقرر تنفيذ واعداد بيان عملى وسيناريو خاص للتعامل مع أي أزمة طارئة خلال فصل الشتاء وبمشاركة كافة الجهات المعنية.

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