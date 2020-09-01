شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. المسئول عن تمويل اللقاح الروسى: مصر تنتجه على أرضها خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5" لعلاج فيروس كورونا المستجد، إن صناعة اللقاحات في مصر تحتاج إلى تطوير أكثر، وخلال عام ستكون مصر جاهزة لإنتاج اللقاح على أرضها.

إنه سيتم توجيه الكميات الخاصة باللقاح للبلدان المختلفة في شهر نوفمبر إذا ساروا بنفس النمط الذي يسيرون عليه. وأوضح "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، أن اللقاح الروسي سيكون أقل سعرًا من اللقاحات الأخرى، ولكن كلما زادت الكميات كلما زاد سعره.

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وأضاف "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن المصريون سيروا فاعلية اللقاح، والكمية التي ستحصل عليها مصر هي التي ستحدد سعره، وسيتم تحديد سعر اللقاح نهاية شهر سبتمبر، متابعًا: "لدينا قدرات كبيرة في إنتاج اللقاحات".

وأشار إلى أنه قام بتجربة اللقاح على نفسه وعلى أسرته ولا توجد أي أعراض جانية، معلقًا: "نستطيع أن ننتقل في طريقنا للقاح دون أي قيود".



وتابع: "ظهرت لدى زوجتي ارتفاعًا في درجة الحرارة، وبعد تناول اللقاح وجدنا أن الأجسام المضادة الموجودة في الدم كبيرة، ولا توجد أي أعراض جانبية".