شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: المبادرات الرئاسية لها أثر كبير فى إخلاء مصر من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، مستشفى الأقصر الدولى، خلال جولتها التفقدية لليوم الثانى على التوالي للمحافظة لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وأكدت الوزيرة، أن الحملات والمبادرات الرئاسية للصحة العامة، مثل 100 مليون صحة وكل الحملات المنبثقة منها، لها أكبر الأثر فى إخلاء مصر من الأمراض المزمنة، وتأهيل المواطن المصرى صحيا للتصدى لفيروس كورونا، وتأهيل الأطقم الطبية للعمل بشكل مؤسسى في الأزمات.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مستشفى الأقصر الدولى تم تحويلها ليصبح مجمع الأقصر الدولى الطبي، خاصة أنه مجمع يضم العديد من المستشفيات التخصصية، وكافة التخصصات الطبية.

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وأضافت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنه تم تطوير وإنشاء 59 وحدة ومركزا طبيا بمحافظة الأقصر، جاهزين للتشغيل المرحلى كمرحلة أولى في أي وقت، وسجلنا أكثر من 60% من المواطنين، وفتحنا ملفات الأسرة، كما تم إجراء الفحوصات الطبية للأسر كاملة، وفتح منظومة الميكنة، والجيل الثانى من الوحدات الصحية المميكنة المربوطة بنظام مركزى وبها كل المؤشرات المالية والفنية والإدارية.