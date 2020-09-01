شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشرح للمراسلين الأجانب خطورة الفكر المتطرف وحتمية مواجهته غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمراسلين الأجانب فى حوار مفتوح بمقر الهيئة صباح غدا الثلاثاء حول خطورة الفكر المتطرف وحتمية مواجهته، متضمنا جهود وزارة الأوقاف المصرية في ذلك، وذلك بدعوة من الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمواجهة الفكر المتطرف.

وقالت الوزارة إن اللجنة ستكون برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضوية كل من :

1- رئيس القطاع الديني ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا باسمها

2- رئيس قطاع المديريات عضوًا

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3- وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا

4- وكيل الوزارة لشئون الدعوة عضوًا وأمينًا لسر اللجنة

وتكون مهمتها :

1- وضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتطرف ، ومتابعة تنفيذها

2- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يثبت تبنيه أو دعمه للفكر المتطرف أو الجماعات المتطرفة من العاملين بالأوقاف

3- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يرتكب عملاً مخلا بالشرف أو المروءة أو الخروج على القيم من أي من المنتسبين للأوقاف

وتكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ، ولها أن تستعين بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها ، ومقرها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية