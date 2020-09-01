شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر يؤكد ارتفاع إصابات كورونا لا يعنى بداية موجة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يعنى أننا بدأنا في موجة ثانية لفيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى: "لو حد لابس كمامة وصوته عالى أبعد عنه"، محذرا من تناول الأطعمة في الشارع، حيث إن فيروس كورونا أصبح يهاجم الجهاز الهضمى.

ونوه هانى الناظر بضرورة أن يكون أداوت الفرد شخصية، ويجب الحذر من تناول الأطعمة في نفس الأطباق، ويجب الالتزام بقواعد النظافة العامة.

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وذكر أن الشتاء يبدأ رسميا 21 ديسمبر، ونتمنى أن نبدأ الشتاء بعد الانتهاء من فيروس كورونا، بالحفاظ بقواعد النظافة العامة، لافتاً إلى أن التهوية في المنازل ووسائل المواصلات خلال الشتاء يساعد في منع انتشار كورونا.

ولفت إلى أن تزايد أعداد الإصابات بكورونا خلال الأيام الحالية يعد في الحدود الآمنة، وأن فيروس كورونا بدأ في مرحلة الضعف وسيتحول إلى فيروس عادى بمرور الوقت.

وأوضح أن توقيت العودة إلى مرحلة الحياة ما قبل كورونا أمر صعب توقعه وسنستمر على الإجراءات لفترة زمنية، مشيرا إلى أن هيئة المصل واللقاح قلعة علمية وستسهم في إنتاج مصر للقاح الصين ضد كورونا.