شكرا لقرائتكم خبر عن موجز تريندات تليفزيون الخليج 365 : هاشتاج "كمل يا سيسى"يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تلفزيون ”الخليج 365” موجز التريندات لأهم وآخر الأخبار اللى تصدرت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، من إعداد محمد محسوب وتقديم رامي الحلواني، وحور محمد.

وتناول الموجز تدشين المصريين هاشتاج جديد تصدر التريند فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى، بعنوان #كمل_يا_سيسى،.

وحرصوا خلاله على الإشادة بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة مصر فى السنوات الأخيرة، كما استعرضوا فيه أبرز التطورات التى حلت بالدولة المصرية فى عهده، حيث أعربوا عن دعمهم الكامل له لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم.

كما تناول الموجز استعداد الجامعات غدا الثلاثاء، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكترونى المميزة بالجامعة .

وتستمر المرحلة حتى السبت الموافق يوم 5 سبتمبر المقبل، بحد أدنى للشعبة العلمية فى المرحلة الثانية 317.5 درجة بنسبة 77.4%، لعدد 194448 طالبا وطالبة، أما الحد الأدنى للشعبة الادبية 278 درجة بنسبة 67.8%، يشمل 60064 طالبة وطالبة، ليكون إجمالى طلاب المرحلة الثانية 254512 طالب وطالبة.

Advertisements

واهتم المصريون بفيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" بعد ذلك مقطع فيديو جديد لـ"سيدة المحكمة" يظهر تعديها على الضابط بالأيدي وتوجيه ألفاظ نابية له، فيما تدخل عدد من المتواجدين بالمحكمة، للسيطرة عليها.

واهتم المصريون أيضاً باستفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن موعد انتظام المالي اليو ديانج في تدريبات الفريق الأحمر بعد غيابه عن التدريبات اليوم.

وحرص أليو ديانج لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على توجيه رسالة للجماهير أثناء تواجده فى مسقط رأسه بمالى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للأهلى على فيس بوك مقطع فيديو لديانج قاله خلاله: "السلام عليكم جماهير الأهلى، لقد قمت بالسفر إلى بلدى مالى بعد الحصول على اذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لأقوم بتجديد جواز سفرى، وبإذن الله سأعود للمشاركة فى التدريبات، وأكون حاضرًا فى مواجهة وادى دجلة المقبلة".

وكان أبرز المواضيع اللى تصدرت محركات البحث محمد عبدالوهاب وفى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2006، غادر عالمنا محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش، ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

تحدثت والدة محمد عبد الوهاب، نجم النادى الأهلى الراحل، عن أبرز سماته الشخصية فى مسيرته القصيرة بالملاعب حتى خلدت ذكراه فى قلوب عشاق القلعة الحمراء، وقالت والدة النجم الراحل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "كان إنسان نضيف ما بيحبش يعمل مشاكل مع حد، وأقوله أحسبك عند الله فى منزلة كويسة، ولعلها تكون الفردوس الأعلى، وربنا يجعلنى من الصابرين ويلحقنى بك، ".