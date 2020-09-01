أخبار مصر

البابا تواضروس يعزي فى وفاة كاهن من إيبارشية بني سويف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي فى وفاة كاهن من إيبارشية بني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اليوم الاثنين، الأب القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف والكاهن المسؤول عن خدمة الشباب بالإيبارشية، عن عمر ناهز ٧٢ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من ٣٠ سنة.

 

وستقام صلوات تجنيزه في السابعة من مساء اليوم بحضور أسقف الإيبارشية الأنبا غبريال.

 

وولد الأب المتنيح يوم عيد البشارة ٧ أبريل ١٩٤٨ وسيم كاهنًا يوم ١٦ فبراير ١٩٩٠ ونال القمصية في ٥ يونيو ١٩٩٨.

Advertisements

 

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني  بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة الأب المبارك القمص رويس حليم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يعزي فى وفاة كاهن من إيبارشية بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا