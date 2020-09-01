شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي فى وفاة كاهن من إيبارشية بني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اليوم الاثنين، الأب القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف والكاهن المسؤول عن خدمة الشباب بالإيبارشية، عن عمر ناهز ٧٢ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من ٣٠ سنة.

وستقام صلوات تجنيزه في السابعة من مساء اليوم بحضور أسقف الإيبارشية الأنبا غبريال.

وولد الأب المتنيح يوم عيد البشارة ٧ أبريل ١٩٤٨ وسيم كاهنًا يوم ١٦ فبراير ١٩٩٠ ونال القمصية في ٥ يونيو ١٩٩٨.

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وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة الأب المبارك القمص رويس حليم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.