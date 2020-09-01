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شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: قلت لازم نتعايش مع كورونا اتشتمت وأهو أدينا متعايشين غصب عننا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مجددا على أهمية التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر مساء الإثنين :"قلت لازم نتعايش مع الكورونا ونكمل شغل مع الإحتياطات..لأن الموضوع هيطول اتشمت ونزلوا عليه... أهو أدينا متعايشين معاها غصب عنا".
نجيب ساويرس عبر تويتر
يأتي ذلك بعدما طالب المهندس نجيب ساويرس أكثر من مرة خلال الشهور الماضية بضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، حرصا على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ساويرس عبر تويتر
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