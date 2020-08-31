شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تدعو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الصحة الإنجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ورشة عمل بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والسكان قطاع السكان وتنظيم الأسرة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، التربية والتعليم والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 والخطة التنفيذية للسكان والتنمية 2020-2025.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن ورشة العمل ناقشت تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وهو الهدف الثالث والخاص بالصحة الإنجابية لتقليل نسبة وفيات الأمهات والقضاء على ظاهرة وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال والتي تقل أعمارهم عن خمس سنوات وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية والإنجابية وزيادة الإنفاق في التمويل الصحي، والهدف الرابع: التعليم الجيد والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين والتي تتضمن القضاء على جميع أشكال التميز ضد النساء والفتيات، والهدف الثالث عشر وهو التصدي لظاهرة لتغير المناخ والهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .

وكما ناقشت ورشة العمل الخطة التنفيذية للسكان للتنمية 2020- 2025، وتفعيل دور الشراكة بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوزارات المعينة، ومنها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتغطية المناطق المحرومة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بنسبة 100%، واستمرار وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتوفير الوسائل، وتحسين صحة الطفل والأم وكسب تأييد القادة المحلية والشعبية لقضايا تنظيم الأسرة وتوسيع نطاق مشاركة المجتمع الأهلي في نشر ثقافة الطفلين، وتصحيح المفاهيم والمعلومات الدينية والاجتماعية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المصرية للشباب وتنمية قدرات ومهارات الشباب والمراهقين.

كما تم التنسيق مع ممثل وزارة التربية والتعليم للعمل على خفض نسبة الأمية من خلال انتشار المدارس المجتمعية وتفعيل العمل بها فضلاً عن تفعيل دعم تمكين المرأة ونشر مبادئ المساواة بين الجنسين من خلال تفعيل دور الرائدات الريفيات والاجتماعيات خاصة في المناطق المحرومة لرفع مهارات النساء الاجتماعية وأيضاً العمل على نشر المشاركة الاقتصادية للمرأة في توفير خدمات مالية والسبل التي تشجعها على الإقراض لبدء مشروع صغير والتوسع في برامج التدريب التمويلي والذي تستهدف رفع مهارات المرأة في مجال الصناعة المطلوبة من جانب سوق العمل ودعم وتفعيل برامج تحفيز مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة والشباب والرياضة، والكنيسة .