شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: تسليم 20 بئرًا لأهالي عدة قرى ونجوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، الاثنين، تسليم 20 بئر نشو موزعة على قرى حلازين 7 آبار والزيات 3 آبار وأبومرقيق 1 بئر والداخلة 3 آبار وكشوك عميرة 2 بئر والجراولة 4 آبار تابعة للمدينة وممولة من إدارة تنمية القرية بالمحافظة ضمن خطة 2020/2019 من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 لإجراء المعاينات حتى تسلم الآبار وتسليمها للأهالي عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة الجهة المنفذة وعضوية مديرية الزراعة.

وقال عبدالرازق في بيان، إنه جار الانتهاء من تسليم 39 بئرا بالقرى التابعة لمدينة مرسى مطروح شرقا وغربًا للمتقدمين طبقاً للشروط والضوابط المتبعة بانشاء الآبار تنفيذ مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة.

وأكد رئيس المدينة أنه سيجري خلال الفترة القادمة تسليم الآبار التي انتهي منها مركز التنمية المستدامة للمتقدمين من الأهالي بالقري التابعة لمدينة مرسي مطروح ضمن خطة 2019 /2020 طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وأرسال احداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلى مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لإنشاء آبار نشو.