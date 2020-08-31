شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: بدء حملة إزالة كل مخالفات البناء من 1 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد أنه لم يتم السماح بمخالفات بناء جديدة، موضحًا أن قانون المخالفات لا يتصالح مع أوضاع نشأت بعد تطبيقه، ولكن يوفر فرصا للتصالح مع المخالفات التي نشأت قبله.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية TeN، أن رئيس الوزراء رفض مد مهلة التصالح بعد 30 سبتمبر، وكان قاطعًا، متابعًا: «هناك 30 يومًا متبقين فقط لكل من لديه نية للتصالح مع مخالفات البناء».

ونوه متحدث الوزراء، بأنه اعتبارًا من 1 أكتوبر ستبدأ حملة الإزالة لكل المخالفات، والتي ستعمل بالتوازي مع الحملة الحالية التي تزيل الأبنية المخالفة والتي لا تقع تحت طائلة التصالح.

وشدد على أنه يتم رصد أي مخالفة لأرض زراعية أو أبنية مخالفة، وأنه سيكون هناك صورًا بالأقمار الصناعية توثق المخالفات، بالإضافة إلى موظف سيقوم بالمعاينة من أجل كتابة تقريرًا بالمخالفة، وسيتم إزالة المخالفة في خلال 48 ساعة.