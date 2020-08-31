شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وسيول.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الثلاثاء في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء الاثنين، أن هناك أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً (30% تقريباً )على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل إلى حد السيول.

ويتوقع خبراء الأرصاد، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على باقي الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 25 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 75 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 14 ).

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32 – 26»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 27».