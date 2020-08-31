شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات التصدي للبناء المخالف في العامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت وحدة الإزالة الفورية وأشغال طريق في قسم عامرية ثان بحملة فورية لإزالة مبانى بالمهد بمنطقة حبون نجع ابودومة، تنفيذا لتعليمات محمد هنداوى، رئيس حى العامرية ثان، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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