شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تكشف عن مقترح تطوير شارعي محمد علي والسلطان حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن وضع مقترح مثالي لتطوير شارع محمد علي وجزء من شارع السلطان حسن وشارع الرفاعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير أحياء المنطقة الجنوبية والتي وضعت من أجل الارتقاء بمستوى الأحياء الجنوبية وتوفير جميع الخدمات بأفضل الأداء، وأيضا إضافة لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعماري المميز الديني والتاريخي والأثري.

وصرحت «عبدالمنعم»، خلال تفقدها أعمال تطوير شارع محمد على، بأن التطوير يشمل رفع كفاءة الميدان ويتضمن تركيب بلاط انترلوك وتوحيد لونه وتغيير البلدورات وأيضا رفع كفاءة الإنارة، مشيرة إلى أن الشارع يقع بجوار مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي، وهي تعد منطقة سياحية أثرية ذات طراز فريد من نوعه وخاصة بعد انتهاء أعمال مشروع الصرف الصحي الذي كان يتم بالمنطقة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة تنفيذ أعمدة الإنارة بالشكل أو التصميم الإسلامي حتى يتناسق مع طبيعة المكان، كما اقترحت عمل مكان ترفيهي وبه مقاعد، ويتم تزيينه بالزهور، لإضافة لمسات جمالية، كما يتم استخدامه استراحة لرواد المكان، مؤكدة على ضرورة العمل والتنفيذ بشكل سريع مع ضغط الجدول الزمني للأعمال وضرورة إعطاء الأولوية لأعمال التطوير.

من جهة أخرى، تفقدت نائب المحافظ الأعمال الجارية بسوق التونسي الجديد، مشيرة إلى أنه تم تركيب أعمدة الإنارة داخل السوق والطرق الخارجية.

وشددت نائب المحافظ على سرعة إطلاق التيار الكهربائي للسوق في خلال 48 ساعة.. لافتة إلى أنه تم تمهيد أرضية البدرومات لمباني السوق وعزل وتبليط الأسطح لمباني السوق بالإضافة إلى الانتهاء من 90%من أعمال الصرف الصحي وتوصيل خط المياه وخط الحريق.

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