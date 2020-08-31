شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 50% على أسعار التذاكر.. «السياحة» تعلن مد فترة مبادرة «صيّف في الصعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد مدت الوزارة فترة مبادرة «صيف في الصعيد» لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية في صعيد مصر من خلال تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب الذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

واستعرض الوزير خلال هذه المقابلات الصحفية على هامش معرض ملوك الشمس أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر في ظل التحديات العالمية، مؤكدا على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال كافة السائحين وخاصة مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارا من يوليو الماضي.

وأشار إلى بدء عودة السياحة الثقافية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، مستعرضا التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع، ولافتا إلى أن نجاح هذه الإجراءات عكسته المؤشرات الايجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة؛ حيث زار مدينتي شرم الشيخ والغردقة أكثر من 150 ألف سائح.

وقدم الوزير من خلال لقاءاته الإعلامية الدعوة للعالم أجمع لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية المتفردة.