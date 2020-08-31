شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد إصابات كورونا.. «الحكومة» تكشف حقيقة العودة للإغلاق مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ملف فيروس كورونا لم ينته، مضيفا أن أرقام الإصابات كانت منخفضة ولكن بدأت في الارتفاع، وهذا ما جعلهم يقومون بتذكرة المواطنين أن الفيروس لا يزال متواجدا ولم ينته.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TeN»،: «داخلين على موسم الأنفلونزا الموسمية مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى موسم الدراسة».

وأشار إلى أن الحكومة تستعد لهذه الظروف الاستثنائية، ولكن المواطن عليه مسؤولية كبرى وهو أن يعي أن كورونا لم ينته، وأنه عليه مسؤولية بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

ولفت متحدث الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية كانت متقدمة في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، ولم تلجأ إلى الإغلاق الكامل.

أما عن العودة للإغلاق مرة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: «شيء سابق لأوانه».

Advertisements