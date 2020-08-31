شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤول عن تمويل اللقاح الروسي: مصر ستكون جاهزة لإنتاجه على أرضها خلال عام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوضح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح «سبوتنيك 5» لعلاج فيروس كورونا المستجد، أن صناعة اللقاحات في مصر تحتاج إلى تطوير أكثر، وخلال عام ستكون مصر جاهزة لإنتاج اللقاح على أرضها.
وأشار «دميترييف»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، إلى أنه قام بتجربة اللقاح على نفسه وعلى أسرته ولا توجد أي أعراض جانية، معلقًا: «نستطيع أن ننتقل في طريقنا للقاح دون أي قيود».
وتابع: «ظهر لدى زوجتي ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد تناول اللقاح وجدنا أن الأجسام المضادة الموجودة في الدم كبيرة، ولا توجد أي أعراض جانبية».
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