شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية تهدي مدير مستشفى التأمين الصحي بالسويس قطعة من ستارة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى وفد من القنصلية السعودية في السويس قطعة من ستارة الكعبة المشرفة للدكتور محمود عبدالنبي، مدير مستشفى التأمين الصحي، تقديرا لجهود الاطباء بالمستشفى والرعاية الطبية لموظف أمن بالقنصلية تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

وقال مصدر طبي إن وفد من القنصلية السعودية بالسويس وجه خطاب شكر للطاقم الطبي بالمستشفى ممثلا في الدكتور محمود عبدالنبي، حيث استقبل المستشفى المعتصم بالله أحمد، مصري الجنسية، يعمل موظف بشركة الأمن المتعاقدة معها القنصلية إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وأضاف أن المريض كان يعاني من أزمة صحية مفاجئة استدعت دخوله قسم قسطرة القلب وعمل القسطرة بصفة عاجلة لإنقاذ حياته.

وأعرب الدكتور «عبدالنبي» عن شكره وامتنانه لفريق قسطرة القلب بالمستشفى برئاسة الدكتور محمود رشدي والفريق المعاون له.

القنصلية السعودية تهدي مدير مستشفي التأمين الصحي بالسويس قطعة من الكعبه

القنصلية السعودية تهدي مدير مستشفي التأمين الصحي بالسويس قطعة من الكعبة بعد علاج موظف