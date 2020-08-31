شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. «البحر الأحمر» تستأنف حركة الشاحنات والبضائع بين ميناءى سفاجا وضبا السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف هيئة موانئ البحر الأحمر، الثلاثاء، حركة سفر الشاحنات والبرادات التى تحمل البضائع والحاصلات الزراعية والسلع الأساسية الاستهلاكية وشاحنات الترانزيت بين ميناءى سفاجا وضبا السعودى، بعد توقف عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحرى أن استئناف الحركة الملاحية بين الميناءين تم بما يتوافق مع الشروط المطبقة على المنافذ البحرية فى الجانبين المصرى والسعودى، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التى تطبقها الدول الأخرى على سائقى الشاحنات، إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل واشتراط تقديم شهادة سلبى كورونا لسائقى الشاحنات قبل السماح لهم بالسفر، لافتة إلى السماح بسفر شاحنات الترانزيت لدول الخليج المجاورة التى تحمل السلع الأساسية.

ورحب اللواء سمير عبدالقادر، رئيس شركة نما للخطوط الملاحية، باستئناف العمل على الخط الملاحى (سفاجا/ ضبا)، بعد فترة توقف، وتوقع انتعاش حركة التصدير وزيادة رحلات العبارات والشاحنات والبرادات عبر الخط الملاحى (سفاجا/ ضبا).

وأوضح «عبدالقادر» أن الخط الملاحى (سفاجا/ ضبا) يعتبر أهم خط ملاحى لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية والسلع الأساسية للسعودية ودول الخليج العربى.

وأكد مصدرون أن نحو 3 آلاف شاحنة ومبرد تعمل على الخط سنويا، وتنقل آلاف الأطنان من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والفواكه المصدرة للسعودية، وأن دول الخليج تعمل على أهم خط ملاحى تصديرى يربط أسواق الإنتاج فى مصر بأسواق الاستهلاك بالسعودية ودول الخليج العربى بعد توقف الاستيراد لهذه الدول من سوريا، بسبب الأوضاع السياسية وتوقف مرور الشاحنات التركية للسعودية ودول الخليج عبر الموانئ المصرية، وهناك زيادة كبيرة فى الإقبال على استيراد الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة الطازجة من مصر.

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